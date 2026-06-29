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ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 29.06.2026
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06:25 29.06.2026
ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе

Силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ в Севастополе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе ПВО сбила два беспилотника в ходе отражения атаки ВСУ.
  • Воздушная тревога в Севастополе сохраняется, предупреждение было объявлено в понедельник в 6:07 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в ходе отражения атаки ВСУ, воздушная тревога в Севастополе сохраняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Предупреждение было объявлено в понедельник, в 6.07 мск.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны", - написал он в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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