ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе ПВО сбила два беспилотника в ходе отражения атаки ВСУ.
- Воздушная тревога в Севастополе сохраняется, предупреждение было объявлено в понедельник в 6:07 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в ходе отражения атаки ВСУ, воздушная тревога в Севастополе сохраняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Предупреждение было объявлено в понедельник, в 6.07 мск.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны", - написал он в канале на платформе "Макс".