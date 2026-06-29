В Республике Алтай произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Землетрясение не привело к пострадавшим, толчки не ощущались местным населением.

БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, обошлось без пострадавших, сообщили в главке МЧС по региону.

"В 32 километрах южнее села Акташ зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,1. В зону, радиус которой составляет 50 километров, попали пять населенных пунктов: Акташ, Чибит, Бельтир, Джазатор (Беляши), Курай", - говорится в сообщении.