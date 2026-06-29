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В Республике Алтай произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2026
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17:06 29.06.2026
В Республике Алтай произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,1

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,1.
  • Землетрясение не привело к пострадавшим, толчки не ощущались местным населением.
БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, обошлось без пострадавших, сообщили в главке МЧС по региону.
"В 32 километрах южнее села Акташ зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,1. В зону, радиус которой составляет 50 километров, попали пять населенных пунктов: Акташ, Чибит, Бельтир, Джазатор (Беляши), Курай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местным населением толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет, звонков на телефон 112 не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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ПроисшествияКош-Агачский районРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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