Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 29.06.2026
Во Флориде аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке

Во Флориде женщина скончалась от нападения аллигатора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКрокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Крокодил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Флорида аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке, от полученных ран она скончалась.
  • Это уже третий инцидент с нападением аллигатора в центральной части Флориды за последнюю неделю.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке в американском штате Флорида, от полученных ран она скончалась, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на комиссию по охране дикой природы и рыб Флориды.
"Женщина погибла в воскресенье после того, как во время купания на нее напал аллигатор", - говорится в сообщении канала.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в лесу округа Семинол, когда 31-летняя женщина вместе с друзьями купалась в реке. Аллигатор нанес ей серьезные ранения. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Как отмечает Fox News, это уже третий инцидент с нападением аллигатора в центральной части Флориды за последнюю неделю.
Акула - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
27 ноября 2025, 03:08
 
ПроисшествияФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала