Во Флориде аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В американском штате Флорида аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке, от полученных ран она скончалась.
- Это уже третий инцидент с нападением аллигатора в центральной части Флориды за последнюю неделю.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Аллигатор напал на женщину, купавшуюся в реке в американском штате Флорида, от полученных ран она скончалась, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на комиссию по охране дикой природы и рыб Флориды.
"Женщина погибла в воскресенье после того, как во время купания на нее напал аллигатор", - говорится в сообщении канала.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в лесу округа Семинол, когда 31-летняя женщина вместе с друзьями купалась в реке. Аллигатор нанес ей серьезные ранения. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Как отмечает Fox News, это уже третий инцидент с нападением аллигатора в центральной части Флориды за последнюю неделю.
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