Актер сериала "Глухарь" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", погиб в зоне СВО.
- Два года он считался без вести пропавшим.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в его семье.
"Он погиб два года назад в зоне специальной военной операции, но свидетельство о смерти я получила недавно, до этого он считался без вести пропавшим", — сказала собеседница агентства.
Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего выступал в Театре-студии Степанова.
Широкую известность актер получил благодаря ролям в таких лентах, как "Глухарь", "Склифосовский", "Провинциалка", "Александровский сад — 3", "Висяки", "Меч", "След", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Пятницкий".