Актер сериала "Глухарь" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в его семье.

"Он погиб два года назад в зоне специальной военной операции, но свидетельство о смерти я получила недавно, до этого он считался без вести пропавшим", — сказала собеседница агентства.