Рейтинг@Mail.ru
Актер сериала "Глухарь" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 29.06.2026 (обновлено: 16:11 29.06.2026)
Актер сериала "Глухарь" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Актер сериала "Глухарь" и "Склифосовский" Дербышев погиб в зоне СВО

© РИА Новости / соцсети актераАтктер Евгений Дербышев
Атктер Евгений Дербышев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / соцсети актера
Атктер Евгений Дербышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", погиб в зоне СВО.
  • Два года он считался без вести пропавшим.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Евгений Дербышев, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в его семье.
"Он погиб два года назад в зоне специальной военной операции, но свидетельство о смерти я получила недавно, до этого он считался без вести пропавшим", — сказала собеседница агентства.
Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего выступал в Театре-студии Степанова.
Широкую известность актер получил благодаря ролям в таких лентах, как "Глухарь", "Склифосовский", "Провинциалка", "Александровский сад — 3", "Висяки", "Меч", "След", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Пятницкий".
 
СвердловскЕкатеринбургский государственный театральный институтЕвгений Дербышев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала