Аэропорт Внуково импортозаместил систему управления багажом

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский аэропорт "Внуково" импортозаместил систему обработки багажа.

Нидерландское ПО Vanderlande и немецкое Beumer полностью заменили решения компании "Рексофт".

Импортозамещенная система включает 90 стоек регистрации, 10 каруселей выдачи багажа и многоуровневую систему досмотра с компьютерными томографами.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" импортозаместил систему обработки багажа и внедрил решения российской компании "Рексофт", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на советника главы "Рексофта" Александра Семенова и первого заместителя генерального директора "Внуково" Станислава Рязанова.

"Международный аэропорт "Внуково" импортозаместил систему обработки багажа. Теперь в программном комплексе системы используются решения компании " Рексофт ", полностью заменившие нидерландское программное обеспечение (ПО) Vanderlande и немецкое Beumer", - говорится в статье.

Представители компании и аэропорта уточнили, что полный переход на отечественную систему занял около двух лет. Стороны не раскрыли стоимость проекта, однако эксперт газеты предположил, что цена только замены ПО может составлять от 100 до 250 миллионов рублей.

Импортозамещенная система, по данным издания, включает в себя 90 стоек регистрации, 10 каруселей выдачи багажа, а также многоуровневую систему досмотра с компьютерными томографами. Ее пропускная способность составляет 5400 единиц багажа в час. Комплекс позволяет отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам и системам посредством интеграционных модулей, добавил глава "Рексофта".