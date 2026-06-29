"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к более комфортной стоимости топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ "Аэрофлот" рассчитывает в ближайшее время вернуться к более комфортной стоимости топлива, так как ситуация в Ормузском проливе налаживается.

Расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в два раза.

За счет механизма топливного демпфера "Аэрофлот" получил около 12 миллиардов рублей возмещения расходов на авиакеросин.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" рассчитывает в ближайшее время вернуться к более комфортной стоимости топлива, так как ситуация в Ормузском проливе налаживается, сообщил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Глава " Аэрофлота " Сергей Александровский в начале июня в рамках ПМЭФ сообщал журналистам, что расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в 2 раза.

"И то, что мы сейчас видим, все прессу читают, вопрос с (Ормузским - ред.) проливом, так или иначе решается. И мы, надеюсь, в ближайшее время вернемся к тем уровням (стоимости топлива - ред.), которые более комфортны для авиакомпаний", - сказа Чиханчин журналистам, выступая на годовом собрании акционеров.

Чиханчин подтвердил, что рост цен на авиатопливо на мировых рынках отразился на России в меньшей степени. По его словам, за счет механизма топливного демпфера "Аэрофлот" получил около 12 миллиардов рублей возмещения расходов на авиакеросин.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина.

Правительство РФ в начале июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.