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"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к более комфортной стоимости топлива - РИА Новости, 29.06.2026
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18:12 29.06.2026 (обновлено: 18:40 29.06.2026)
"Аэрофлот" рассчитывает вернуться к более комфортной стоимости топлива

Чиханчин: "Аэрофлот" рассчитывает вернуться к более комфортной стоимости топлива

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Аэрофлот" рассчитывает в ближайшее время вернуться к более комфортной стоимости топлива, так как ситуация в Ормузском проливе налаживается.
  • Расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в два раза.
  • За счет механизма топливного демпфера "Аэрофлот" получил около 12 миллиардов рублей возмещения расходов на авиакеросин.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" рассчитывает в ближайшее время вернуться к более комфортной стоимости топлива, так как ситуация в Ормузском проливе налаживается, сообщил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в начале июня в рамках ПМЭФ сообщал журналистам, что расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в 2 раза.
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"И то, что мы сейчас видим, все прессу читают, вопрос с (Ормузским - ред.) проливом, так или иначе решается. И мы, надеюсь, в ближайшее время вернемся к тем уровням (стоимости топлива - ред.), которые более комфортны для авиакомпаний", - сказа Чиханчин журналистам, выступая на годовом собрании акционеров.
Чиханчин подтвердил, что рост цен на авиатопливо на мировых рынках отразился на России в меньшей степени. По его словам, за счет механизма топливного демпфера "Аэрофлот" получил около 12 миллиардов рублей возмещения расходов на авиакеросин.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина.
Правительство РФ в начале июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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