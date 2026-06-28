СМИ: жители Германии перешли на ночной образ жизни из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная жара парализовала жизнь в крупнейших городах Германии в дневные часы.
- Улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга в субботу днем практически полностью опустели, а активность начала фиксироваться с наступлением сумерек.
- Немецкая метеослужба зарегистрировала в субботу температурный пик в 41,5 градуса Цельсия в местечке Мекерн-Древиц.
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны в дневные часы, сообщает газета Bild.
"Кто в субботу прогуливался по улицам многих (немецких - ред.) городов, тот заметил, насколько они опустели. Популярные места выглядели так, словно они вымерли. Только вечером, когда температура пошла на спад, жизнь в городах начала снова пробуждаться", - говорится в публикации.
По данным издания, в минувшую субботу улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга днем практически полностью опустели. Жители предпочитали оставаться в домах из-за аномальных температур. Настоящая активность в городах начала фиксироваться лишь с наступлением сумерек, когда жара пошла на спад, из-за чего парки, набережные и открытые кафе заполнились людьми даже после полуночи.
Немецкая метеослужба (DWD) зарегистрировала в субботу в местечке Мекерн-Древиц, в земле Саксония-Анхальт, температурный пик в 41,5 градуса Цельсия. Как уточнили метеорологи, отметку в 40 градусов преодолели сразу 46 метеостанций страны, а на 250 пунктах наблюдения были обновлены исторические максимумы.