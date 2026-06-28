СМИ: жители Германии перешли на ночной образ жизни из-за жары

"Кто в субботу прогуливался по улицам многих (немецких - ред.) городов, тот заметил, насколько они опустели. Популярные места выглядели так, словно они вымерли. Только вечером, когда температура пошла на спад, жизнь в городах начала снова пробуждаться", - говорится в публикации.