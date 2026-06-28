Эксперт рассказал, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара в Европе может привести к снижению урожайности виноградников во Франции и уменьшению урожая оливок в Испании.

Экстремальная жара ухудшает качество оливок и уменьшает содержание масла в них, что может вызвать рост цен на оливковое масло на мировом рынке.

В северных европейских регионах, например в Германии, жара может положительно сказаться на винограде, в то время как в других частях Европы, таких как Франция и Испания, волны жары могут погубить виноградники.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции , Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.

"Реакция виноградарства на экстремально жаркую погоду будет неоднородной. В ряде регионов, прежде всего во Франции и Испании, высокие температуры и дефицит влаги могут привести к снижению урожайности. Ситуация с оливками и оливковым маслом выглядит хуже. Наибольшие риски связаны с Испанией ", - рассказал Терновский.

Эксперт объяснил, что экстремальная жара не просто сокращает урожай оливок, а ухудшает качество даже того количества плодов, что еще удастся собрать. Высокие температуры уменьшают именно содержание масла в оливках.

При этом Испания – крупнейший в мире производитель оливкового масла. Эксперт подчеркнул, что если урожай в стране существенно ухудшится, поставки испанских оливок на мировой рынок значительно сократятся. Из-за этого оливковое масло в мире заметно подорожает.