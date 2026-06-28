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Эксперт рассказал, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары - РИА Новости, 28.06.2026
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05:02 28.06.2026 (обновлено: 13:47 28.06.2026)
Эксперт рассказал, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары

РИА Новости: экстремальная жара может оставить Испанию без оливок

© AP Photo / Aurelien MorissardЖара в Париже
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Жара в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара в Европе может привести к снижению урожайности виноградников во Франции и уменьшению урожая оливок в Испании.
  • Экстремальная жара ухудшает качество оливок и уменьшает содержание масла в них, что может вызвать рост цен на оливковое масло на мировом рынке.
  • В северных европейских регионах, например в Германии, жара может положительно сказаться на винограде, в то время как в других частях Европы, таких как Франция и Испания, волны жары могут погубить виноградники.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
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"Реакция виноградарства на экстремально жаркую погоду будет неоднородной. В ряде регионов, прежде всего во Франции и Испании, высокие температуры и дефицит влаги могут привести к снижению урожайности. Ситуация с оливками и оливковым маслом выглядит хуже. Наибольшие риски связаны с Испанией ", - рассказал Терновский.
Эксперт объяснил, что экстремальная жара не просто сокращает урожай оливок, а ухудшает качество даже того количества плодов, что еще удастся собрать. Высокие температуры уменьшают именно содержание масла в оливках.
При этом Испания – крупнейший в мире производитель оливкового масла. Эксперт подчеркнул, что если урожай в стране существенно ухудшится, поставки испанских оливок на мировой рынок значительно сократятся. Из-за этого оливковое масло в мире заметно подорожает.
Что касается винограда, то в северных европейских регионах, например в Германии, жара может положительно сказаться на ягодах - высокие температуры сделают виноград более сладким. Однако в других частях Европы - в первую очередь во Франции и Испании - волны жары могут погубить виноградники, подчеркнул Тихонов.
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