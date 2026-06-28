В России рассмотрят запрет на экспорт дизтоплива

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер Александр Новак заявил, что вопрос о запрете экспорта дизельного топлива из России нефтяными компаниями будет рассмотрен на совещании в понедельник.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для всех и дизельного топлива — для непроизводителей, также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов для подписания соглашений о стабилизации внутреннего рынка топлива.

Новак поручил подготовить проекты постановлений о запрете экспорта бензина по некоторым межправительственным соглашениям, но пока такие поставки исключены из всех экспортных запретов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запрет на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний рассмотрят на совещании в понедельник, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы на последнем штабе рассматривали этот вопрос, в пятницу. Пока рекомендации Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме, в очередной раз посмотрим в понедельник", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии " Единая Россия ".

В России действует ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

Также, как сообщали в июне источники РБК, Новак поручил подготовить проекты постановлений о запрете экспорта бензина по некоторым межправительственным соглашениям. Сейчас поставки топлива по межправсоглашениям исключены из всех экспортных запретов.