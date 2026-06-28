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В России рассмотрят запрет на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 28.06.2026
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15:36 28.06.2026 (обновлено: 16:50 28.06.2026)
В России рассмотрят запрет на экспорт дизтоплива

Новак: запрет на экспорт дизеля из России рассмотрят в понедельник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция (АЗС)
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автозаправочная станция (АЗС). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак заявил, что вопрос о запрете экспорта дизельного топлива из России нефтяными компаниями будет рассмотрен на совещании в понедельник.
  • В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для всех и дизельного топлива — для непроизводителей, также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов для подписания соглашений о стабилизации внутреннего рынка топлива.
  • Новак поручил подготовить проекты постановлений о запрете экспорта бензина по некоторым межправительственным соглашениям, но пока такие поставки исключены из всех экспортных запретов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запрет на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний рассмотрят на совещании в понедельник, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Мы на последнем штабе рассматривали этот вопрос, в пятницу. Пока рекомендации Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме, в очередной раз посмотрим в понедельник", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия".
В России действует ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Также, как сообщали в июне источники РБК, Новак поручил подготовить проекты постановлений о запрете экспорта бензина по некоторым межправительственным соглашениям. Сейчас поставки топлива по межправсоглашениям исключены из всех экспортных запретов.
"По межправсоглашениям пока у нас нет запрета, и мы каждый раз в данном случае вместе с нашими партнерами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию, потребности и обеспечение потребностей в таком же минимальном объеме для того, чтобы были обеспечены потребности внутреннего рынка", - сказал Новак, отвечая на вопрос об ограничениях поставок по межправсоглашениям.
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