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Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности - РИА Новости, 28.06.2026
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23:33 28.06.2026
Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности

Путин: Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил Путин.
  • Президент отметил, что Белоруссия всегда предоставляла территорию и площадку для ведения переговоров.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил президент России Владимир Путин.
Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно, ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент отметил важность, что именно Белоруссия "всегда предоставляла нам свою территорию, свою площадку для ведения переговоров".
Ранее Путин подчеркивал, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от Минских соглашений.
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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