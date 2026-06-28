Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности

Краткий пересказ от РИА ИИ Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил Путин.

Президент отметил, что Белоруссия всегда предоставляла территорию и площадку для ведения переговоров.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил президент России Владимир Путин.

"В Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно, ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос", - сказал Путин автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

Президент отметил важность, что именно Белоруссия "всегда предоставляла нам свою территорию, свою площадку для ведения переговоров".