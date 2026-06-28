Рейтинг@Mail.ru
Белорусский проект Запада рухнул: линии фронта под Смоленском не будет - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.06.2026 (обновлено: 09:38 28.06.2026)

Белорусский проект Запада рухнул: линии фронта под Смоленском не будет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Психологическая атака на Белоруссию, которой угрожали расширением войны в Европе на ее территорию, провалилась. Президент Лукашенко не поверил блефу Зеленского о вторжении со стороны Украины и отказался брать курс на выход из союза с Россией. Смысл спецоперации Запада был именно в этом. Запугать Белоруссию войной устами своего киевского орудия и заставить пересмотреть геополитический выбор республики.
Ультиматум Зеленского Александру Лукашенко состоял из двух частей. С подачи Киева все сконцентрировали внимание на первой части: отвести от границы с Украиной военную технику. Понятно почему. Потому что никакой военной техники на белорусско-украинской границе не было. Сами придумали все от и до. Сперва — что эта техника там есть. Потом — что Белоруссия выполнила ультиматум и ее отвела. Поди проверь. Это вопрос веры. Зеленскому.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров: Россия готова принять все меры для защиты Союзного государства
23 июня, 11:16
Но была и вторая часть ультиматума, по которой можно проверить, испугался ли Лукашенко угроз из Киева и пошел ли на выполнение того, что от него требовали. А требовали от него прекратить поставки союзной стране белорусского топлива, потому что они противоречат тактике на создание в России искусственного энергокризиса за счет ударов по инфраструктуре.
Рядовая, прошедшая незамеченной новость последних дней. Россия почти вчетверо увеличила поставки авиакеросина из Белоруссии. Это помогло решить проблему с дефицитом собственного авиационного топлива, возникшую в том числе из-за ударов украинских БПЛА.
Сотрудничество в энергетике — один из столпов экономического союза Белоруссии и России. Зеленский под угрозой расширения войны на белорусскую территорию требовал от Минска этот столп подрубить. В сегодняшних реалиях такой демарш стал бы решительным шагом к отказу от союза с Россией вообще. Не только экономического.
Главный ответ на украинский ультиматум — внеплановая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в ночь с 26 на 27 июня. К прессе после встречи главы государств не вышли, не только итоги, но и темы переговоров общественности не сообщили.
По опыту предыдущих таких закрытых переговоров можно предположить, что об их темах и итогах мы рано или поздно узнаем из новостей. Потому что ситуация знакомая. В прошлом переговоры на высшем уровне Лукашенко и Путина сразу после того, как белорусам грозили агрессией с Украины или из восточных стран НАТО (например, вторжением признанного в России и Белоруссии экстремистским полка Калиновского в 2023 году), заканчивались размещением в Белоруссии российского ядерного оружия и "Орешника".
Есть и более широкие аналогии. За 30 лет существования Союзного государства выработался алгоритм. Год за годом Запад выставляет Минску ультиматум, требуя отказаться от союза с Россией. Когда Белоруссия ультиматум отвергает, Запад начинает воплощать в жизнь обещанные угрозы. Вводит санкции, разрывает дипотношения, пытается свергнуть и убить Лукашенко. За десятилетия российско-белорусского союзного строительства в Минске было не менее семи попыток "цветной революции".
Нынешний ультиматум Зеленского — это все та же старая песня о главном. Западная агентура в Минске зачищена подчистую: еще один "майдан" организовать не получится. Зато у власти в соседней стране свои люди с заслуженной репутацией отморозков. Можно припугнуть Лукашенко ими.
Почему белорусский президент отверг ультиматум Зеленского и пошел по пути еще большего сближения с Москвой? Во-первых, очевидно, что Зеленский блефует. Нет у него в условиях перманентного отступления на фронте и катастрофической нехватки в ВСУ живой силы ресурса для вторжения в Белоруссию. И даже если ограничиться шумной и кровавой психологической операцией, которые в Киеве так обожают, то каков будет итог? Собственноручно втянешь в войну еще одного соседа и получишь второй фронт на Западной Украине.
Вторая и главная причина — в том, что белорусов всю их постсоветскую историю толкали идти по пути Украины. Национализм, русофобия, запрет русского языка, разрыв любых отношений с Россией — начиная с военных и кончая межличностными. Такой всегда была альтернатива союзу двух стран. В конечном счете эта альтернатива — война.
Если бы в Минске победил прозападный переворот, сегодня линия фронта между Западом и Россией тоже проходила бы по Днепру. Только не под Херсоном, а под Смоленском. Была бы вторая Украина. Это перспектива, которая приводит в ужас абсолютное большинство белорусов. Поэтому чем агрессивнее будут ультиматумы Минску, тем крепче будет становиться союз Белоруссии и России.
Католическая кирха Святого семейства (концертный зал Калининградской областной филармонии) в городе Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Калининград и Белоруссия". В США выступили с предупреждением о Европе
11 июня, 09:28
 
В миреРоссияМинскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииНАТОАлександр ЛукашенкоБелоруссияАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала