Лихачев заявил о двойственной позиции МАГАТЭ в вопросах ударов по ЗАЭС

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС занимает двойственную позицию, с этим надо бороться, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.