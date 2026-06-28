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Лихачев заявил о двойственной позиции МАГАТЭ в вопросах ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 28.06.2026
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15:48 28.06.2026
Лихачев заявил о двойственной позиции МАГАТЭ в вопросах ударов по ЗАЭС

Лихачев: МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС занимает двойственную позицию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" заявил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС.
  • По мнению Лихачева, с такой ситуацией нужно бороться.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС занимает двойственную позицию, с этим надо бороться, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"МАГАТЭ занимает двойственную позицию (в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС - ред.). Это возможно объяснить, но это не надо принимать, с этим надо бороться", - сказал Лихачев в эфире передачи "Центральный канал" на платформе "VK Видео".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)ЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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