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Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2026
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12:14 28.06.2026 (обновлено: 12:29 28.06.2026)
Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 210 военных и несколько единиц техники в зоне ответственности "Южной" группировки.
  • Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 210 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никанорова, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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