Группировка "Юг" улучшила положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 210 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.