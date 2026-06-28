Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в части Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы прозвучали в Днепропетровске", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областей.
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