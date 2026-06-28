Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
«
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18