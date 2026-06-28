В Кировограде прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кировограде на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кропивницком (украинское название Кировограда после переименования Киевом - ред.) слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
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