В Киеве прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги в Киеве звучит с 01:53 по московскому времени.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В воскресенье после полуночи телеканал уже сообщал о взрывах в украинской столице.
"В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве с 01.53 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
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