Выборы пройдут в установленные сроки в соответствии с законом, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что выборы в России пройдут в установленные сроки.

В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выборы в России пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.