Выборы пройдут в установленные сроки в соответствии с законом, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что выборы в России пройдут в установленные сроки.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выборы в России пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.