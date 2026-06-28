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Выборы пройдут в установленные сроки в соответствии с законом, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:18 28.06.2026 (обновлено: 18:21 28.06.2026)
Выборы пройдут в установленные сроки в соответствии с законом, заявил Путин

Путин: выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что выборы в России пройдут в установленные сроки.
  • В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выборы в России пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
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