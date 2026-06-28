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Путин призвал участников выборов больше общаться с людьми - РИА Новости, 28.06.2026
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16:17 28.06.2026 (обновлено: 17:34 28.06.2026)
Путин призвал участников выборов больше общаться с людьми

Путин призвал участников выборов "выходить в поле" и общаться с людьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России активнее общаться с людьми и вникать в их проблемы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а "выходить в поле" и общаться с людьми.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, "в поле". Встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе "Единой России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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