Путин призвал участников выборов больше общаться с людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России активнее общаться с людьми и вникать в их проблемы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а "выходить в поле" и общаться с людьми.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, "в поле". Встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе "Единой России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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