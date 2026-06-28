Путин призвал участников выборов больше общаться с людьми

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а "выходить в поле" и общаться с людьми.

"Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, "в поле". Встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе "Единой России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.