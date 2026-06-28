Путин пообещал защитить выборы от внешнего воздействия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в России будут защищены от попыток внешнего воздействия и манипуляций.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выборы в России будут защищены от попыток внешнего воздействия и манипуляций, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье выступил на съезде партии "Единая Россия".
"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны", - сказал Путин.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.