В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ по автобусу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области украинский дрон попал в рейсовый автобус.
- Пассажирка автобуса получила осколочное ранение и была доставлена в больницу.
БРЯНСК, 28 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате попадания украинского дрона в рейсовый автобус в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Снова украинские террористы атакуют мирных жителей и гражданский транспорт. Дрон-камикадзе попал по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Злынковского района. Осколочное ранение получила пассажирка автобуса", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что женщину доставили в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.
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