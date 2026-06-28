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ОШП ВСУ несет массовые потери в Сумской области - РИА Новости, 28.06.2026
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06:38 28.06.2026
ОШП ВСУ несет массовые потери в Сумской области

РИА Новости: ОШП ВСУ несет массовые потери в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных украинских националистов показал, что в результате ударов наших FPV-дронов массовые потери в селе Вольная Слобода понес 210-й ОШП ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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