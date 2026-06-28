Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных украинских националистов показал, что в результате ударов наших FPV-дронов массовые потери в селе Вольная Слобода понес 210-й ОШП ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.