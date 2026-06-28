Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ перебрасывают военнослужащих 31-го пограничного отряда Украины в Черниговскую область.
- Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник экстренно перебрасывает на данный участок фронта сводные боевые группы.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ВСУ экстренно перебрасывают военнослужащих 31-го пограничного отряда Украины в Черниговскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ВСУ продолжают переброску живой силы и техники в Черниговскую область. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник экстренно перебрасывает на данный участок фронта сводные боевые группы 31-го пого (погранотряда - ред.)", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысяча человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими военнослужащими украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел о дезертирстве, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.