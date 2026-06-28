Краткий пересказ от РИА ИИ
- 72-я отдельная механизированная бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ несут потери в лесном массиве у села Избицкое Харьковской области.
- Родственники военнослужащих безуспешно пытаются найти «пропавших без вести» солдат после ударов реактивных систем ВС РФ по украинским позициям.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Семьдесят вторая отдельная механизированная бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ несут потери в лесном массиве у села Избицкое Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ десятков публикаций родственников военнослужащих 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр ВСУ показал, что они безуспешно пытаются найти "пропавших без вести" солдат украинской армии в лесном массиве около Избицкого", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что публикации появились после ударов реактивных систем ВС РФ по украинским позициям.