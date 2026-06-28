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Две бригады ВСУ несут потери в лесном массиве Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2026
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Две бригады ВСУ несут потери в лесном массиве Харьковской области

Две бригады ВСУ несут потери в лесном массиве у Избицкого Харьковской области

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 72-я отдельная механизированная бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ несут потери в лесном массиве у села Избицкое Харьковской области.
  • Родственники военнослужащих безуспешно пытаются найти «пропавших без вести» солдат после ударов реактивных систем ВС РФ по украинским позициям.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Семьдесят вторая отдельная механизированная бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ несут потери в лесном массиве у села Избицкое Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ десятков публикаций родственников военнослужащих 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр ВСУ показал, что они безуспешно пытаются найти "пропавших без вести" солдат украинской армии в лесном массиве около Избицкого", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что публикации появились после ударов реактивных систем ВС РФ по украинским позициям.
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