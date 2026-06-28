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В Харьковской области дезертировали испаноязычные наемники ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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06:33 28.06.2026 (обновлено: 08:16 28.06.2026)
В Харьковской области дезертировали испаноязычные наемники ВСУ

РИА Новости: наемники ВСУ под Харьковом дезертировали, не выполнив приказ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ задействовало в Харьковской области испаноязычных наемников, однако часть из них дезертировала, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Командование ВСУ задействовало в Харьковской области испаноязычных наемников, однако часть из них дезертировала, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пытаясь удержать Петро-Ивановку, противник задействовал на этом участке фронта группу наемников", — рассказал собеседник агентства.
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Согласно данным радиоперехвата, некоторые иностранцы отказались выполнять поставленные задачи и самовольно покинули подразделение.
Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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