Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск "Запад" противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.