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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2026
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12:09 28.06.2026 (обновлено: 12:22 28.06.2026)
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
  • Противник потерял до 210 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства.
В Минобороны отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Крестище, Щурово, Райгородок и Маяки в ДНР, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка в Харьковской области. Также продолжались боевые действия в Красном Лимане.
"Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск "Запад" противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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