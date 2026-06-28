Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения формированиям ВСУ в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
- Противник потерял до 210 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства.
В Минобороны отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Крестище, Щурово, Райгородок и Маяки в ДНР, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка в Харьковской области. Также продолжались боевые действия в Красном Лимане.
"Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск "Запад" противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.