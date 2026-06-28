В Херсонской области беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области.
- Уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".