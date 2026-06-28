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В Херсонской области беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку - РИА Новости, 28.06.2026
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11:46 28.06.2026 (обновлено: 11:50 28.06.2026)
В Херсонской области беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку

Сальдо: ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области. 28 июня 2026
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области. 28 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области. 28 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области.
  • Уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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