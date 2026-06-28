Мишустин участвовал во встрече Путина с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил об участии Михаила Мишустина в его встрече с Александром Лукашенко.
- На встрече обсуждались вопросы экономического характера и взаимодействия в различных областях, включая энергетику и промышленность.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвовал в его встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Я пригласил (на встречу с Лукашенко - ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях - и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.