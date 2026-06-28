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Мишустин участвовал во встрече Путина с Лукашенко - РИА Новости, 28.06.2026
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22:55 28.06.2026 (обновлено: 23:08 28.06.2026)
Мишустин участвовал во встрече Путина с Лукашенко

Путин сообщил, что Мишустин участвовал в его встрече с Лукашенко

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и Александр Лукашенко
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Михаил Мишустин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил об участии Михаила Мишустина в его встрече с Александром Лукашенко.
  • На встрече обсуждались вопросы экономического характера и взаимодействия в различных областях, включая энергетику и промышленность.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвовал в его встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«
"Я пригласил (на встречу с Лукашенко - ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях - и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияБелоруссияМихаил МишустинАлександр Лукашенко
 
 
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