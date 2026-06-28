Врач из ХМАО рассказал, как спас альпинистку на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Фельдшер Центра медицины катастроф ХМАО Артур Фаттахов спас жизнь участнице экспедиции во время восхождения на Эльбрус.

У альпинистки проявились симптомы горной болезни: тахикардия, головная боль, «мутность» в голове, головокружение, тремор и паника.

Фаттахов подчеркнул важность постепенной акклиматизации, хорошей физической подготовки и выполнения команд гида при восхождении в горы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Опыт работы на скорой и аптечка на все случаи помогли спасти жизнь альпинистке на Эльбрусе, сообщил РИА Новости фельдшер Центра медицины катастроф ХМАО Артур Фаттахов.

В среду пресс-служба ЦМК Югры сообщила, что ее сотрудник покорил Эльбрус и при восхождении спас жизнь участнице экспедиции. Фаттахов рассказал агентству, что является сотрудником ЦМК с 2014 года и навыки фельдшера пригождаются ему практически ежедневно. Так произошло и в этом случае.

Участники экспедиции проходили акклиматизацию и тренировки перед восхождением на вершину, они добрались до высоты 4,1 тысячи метров, где им предстояло провести тренировки.

"Мы все успешно туда взошли. В момент и так большой нагрузки на организм, гипоксии (кислородное голодание) и физических нагрузок, одной из участниц стало плохо. Это произошло уже под самый конец тренировки. Я это сразу понял, когда она начала жаловаться на утомление и головокружение. Подошел к нашему гиду, и мы немедленно начали спуск вниз" - рассказал Фаттахов.

По прибытии в базовый лагерь фельдшер провел осмотр и оказал первую помощь, выдав нужные лекарства из своей аптечки и снабдив пострадавшую кислородом.

"Опыт работы на скорой медицинской помощи, конечно, мне помог, я специально, как чувствовал, собрал супер большую аптечку на все случаи жизни, и мое чутье не подвело", - рассказал агентству Фаттахов.

По его словам, альпинистку накрыла горная болезнь. Среди ее симптомов были тахикардия, головная боль, "мутность" в голове. Фаттахов отметил, что это происходит из-за кислородного голодания.

"Поэтому (при подъеме в горы - ред.) обязательно нужна постепенная акклиматизация: 2 тысячи метров, далее 3,1 тысячи метров, далее 3,5 тысячи метров и так далее. Но у всех организм разный, кто-то хорошо готовился, кто-то не очень, и любой набор высоты требует физических нагрузок", - сказал он.

Фельдшер также рассказал, что горная болезнь может проявить себя на любой высоте и проявляется у всех по разному.

"В нашем случае это было состояние, похожее на выпившего человека с головной болью, головокружением, тремором (дрожью) и даже немного с паникой. Мы сработали оперативно, тут же закончили тренировку и начали спуск вниз. Далее оказание медпомощи, и все нормализовалось", - сказал Фаттахов, подчеркнув, что были случаи, когда из-за больших нагрузок и горной болезни человек уже навсегда оставался на горе.

Он рассказал, что спасенной им любительнице горного туризма позднее удалось забраться на вершину.

"До (отметки - ред.) 5,1 тысячи (километров - ред.) она доехала на ратраке и далее с 5,1 тысячи шла до вершины пешком. Это очень сложно, она большая молодец" - добавил Фаттахов.

Также он рассказал, что для того, чтобы постараться избежать подобных случаев с приступами горной болезни, нужно заранее начинать готовиться к восхождению, за год и более, а непосредственно в таких ситуациях не паниковать и выполнять все команды своего гида.