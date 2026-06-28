Обломки БПЛА вызвали возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА.
- Обломки также повредили линию электропередачи и выбили стекла в одном из частных домовладений, пострадавших нет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщает региональный оперштаб в канале на платформе "Макс".
Как уточняется, также повреждена ЛЭП, в одном из частных домов разбито остекление. Пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
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