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Обломки БПЛА вызвали возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 28.06.2026
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03:08 28.06.2026 (обновлено: 11:25 28.06.2026)
Обломки БПЛА вызвали возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани

На НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА.
  • Обломки также повредили линию электропередачи и выбили стекла в одном из частных домовладений, пострадавших нет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщает региональный оперштаб в канале на платформе "Макс".
Как уточняется, также повреждена ЛЭП, в одном из частных домов разбито остекление. Пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянск-на-Кубани
 
 
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