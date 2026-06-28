Краткий пересказ от РИА ИИ Двое украинских военных продолжали движение, несмотря на плотный огонь на днепропетровском направлении.

По мнению военнослужащего российской группировки войск «Центр» Ивана Сильнягина, военные были под воздействием наркотических веществ и реагировали на происходящее слабо, их удалось остановить только после применения более мощного огневого средства.

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Двое украинских военных, предположительно, находившихся под воздействием наркотических веществ, продолжали движение, несмотря на плотный огонь на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий российской группировки войск "Центр" Иван Сильнягин.

"Два человека шли, по ним вели огонь из стрелкового оружия, однако они продолжали движение и практически не реагировали на происходящее… Под наркотическим воздействием, 100%", - считает Сильнягин.

По его словам, остановить продвижение украинских боевиков удалось только после применения более мощного огневого средства.

Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе.