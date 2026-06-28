Ученый рассказал, в какое время лучше пить минеральную воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, так как это может привести к отекам и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Ученый рекомендует ограничить употребление минеральной воды за 1,5–2 часа до сна и отмечает, что безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы.
ПЯТИГОРСК, 28 июн – РИА Новости. Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщил РИА Новости заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.
"Наиболее опасное время для употребления минеральной воды – это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа", – сказал Кубанов.
По словам ученого, за 1,5-2 часа до сна рекомендуется ограничить употребление минеральной воды. Он отметил, что безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы.