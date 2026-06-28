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Ученый рассказал, в какое время лучше пить минеральную воду - РИА Новости, 28.06.2026
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04:37 28.06.2026
Ученый рассказал, в какое время лучше пить минеральную воду

Кубанов: минеральную воду лучше пить утром и днем

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте
Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, так как это может привести к отекам и увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Ученый рекомендует ограничить употребление минеральной воды за 1,5–2 часа до сна и отмечает, что безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы.
ПЯТИГОРСК, 28 июн – РИА Новости. Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщил РИА Новости заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.
"Наиболее опасное время для употребления минеральной воды – это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа", – сказал Кубанов.
По словам ученого, за 1,5-2 часа до сна рекомендуется ограничить употребление минеральной воды. Он отметил, что безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы.
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Ученый рассказал, сколько минеральной воды можно пить в день
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