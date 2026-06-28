Ученый рассказал, в какое время лучше пить минеральную воду

"Наиболее опасное время для употребления минеральной воды – это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа", – сказал Кубанов.