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Эксперт назвал причину удаления VK из App Store фарсом - РИА Новости, 28.06.2026
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18:09 28.06.2026
Эксперт назвал причину удаления VK из App Store фарсом

Юрист Соловьев: решение Apple удалить приложения VK из App Store выглядит нелепо

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Apple удалила приложения VK из магазина App Store.
  • По мнению юриста Ивана Соловьева, решение Apple выглядит нелепо и запоздало, так как VK нет в санкционных списках.
  • В VK назвали действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Решение компании Apple удалить приложения VK из магазина App Store, ссылаясь на санкции, выглядит нелепо и является запоздалым политическим фарсом, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Решение Apple удалить приложения VK из магазина App Store якобы из-за соблюдения санкционных правил выглядит нелепо. Это запоздалый политический фарс. Объяснение просто никакое, поскольку VK нет ни в одном из санкционных списков. Да и что мешало американской компании сделать это год, два или три назад?" - сказал Соловьев.
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По его мнению, подлинная причина кроется не в санкциях, а в желании создать вакуум и ожидаемое недовольство в обществе.
"Но этим замыслам не суждено сбыться. Уверен, что мы смогли достичь необходимого уровня технологического суверенитета", - сказал Соловьев.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Тогда же там заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
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Иван Соловьев (юрист)AppleОдноклассники
 
 
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