Эксперт назвал причину удаления VK из App Store фарсом

По его мнению, подлинная причина кроется не в санкциях, а в желании создать вакуум и ожидаемое недовольство в обществе.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Тогда же там заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".