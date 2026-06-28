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Названо количество стран, в которые россияне могут въехать без визы - РИА Новости, 28.06.2026
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04:06 28.06.2026 (обновлено: 06:04 28.06.2026)
Названо количество стран, в которые россияне могут въехать без визы

РИА Новости: россияне без визы могут въехать в 76 стран

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках безвизового режима россияне могут посетить 76 стран.
  • Среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина, а в Азии — Китай, Вьетнам и Индонезия.
  • С оформлением визы по прибытии можно отправиться в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или Египет, однако для 18 стран безвизовый режим во многом формален.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россияне в рамках безвизового режима могут посетить 76 стран, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом (вместе с государствами, где есть виза по прилету) окажется 93 страны", — сказали в АТОР.
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Так, среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также можно отправиться в страны ближнего зарубежья — в Грузию, Абхазию и Южную Осетию.
"Более трети таких стран (34,5%) – в Азии, 21% в Африке, порядка 18% в Америке, менее 13% – в Океании, и столько же в Европе", — отметили в АТОР.
В рамках безвизового режима в Азии можно посетить Китай, Вьетнам и Индонезию. Россияне также могут отправиться в страны Ближнего Востока, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, в Африку - Намибия, Сейшелы, ЮАР и в Южную Америку - Бразилия, Аргентина, Колумбия, Венесуэла. В список также входят некоторые направления Океании.
При этом с оформлением визы по прибытию можно отправиться, например, в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или в Египет.
"Однако следует учесть, что для 18 стран (Андорра, Антигуа и Барбуда; Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминика, Доминикана, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Никарагуа, Ниуэ, Острова Кука, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Вануату, Ямайка) безвизовый режим во многом формален", — добавили в ассоциации.
В АТОР пояснили, что в Андорру необходимо ехать через шенгенскую зону, а до многих островных государств Карибского бассейна или Океании долететь без стыковок в визовых странах все равно невозможно.
Однако можно отправиться и в страны, где необходимо заполнить электронное разрешение на въезд, в числе таких стран, в частности, Южная Корея, Мексика и Кения.
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АзияАфрикаАндорраАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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