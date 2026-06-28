Названо количество стран, в которые россияне могут въехать без визы

Краткий пересказ от РИА ИИ В рамках безвизового режима россияне могут посетить 76 стран.

Среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина, а в Азии — Китай, Вьетнам и Индонезия.

С оформлением визы по прибытии можно отправиться в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или Египет, однако для 18 стран безвизовый режим во многом формален.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россияне в рамках безвизового режима могут посетить 76 стран, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом (вместе с государствами, где есть виза по прилету) окажется 93 страны", — сказали в АТОР

Так, среди европейских стран безвизовыми для россиян являются Сербия , Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также можно отправиться в страны ближнего зарубежья — в Грузию, Абхазию и Южную Осетию.

"Более трети таких стран (34,5%) – в Азии, 21% в Африке, порядка 18% в Америке, менее 13% – в Океании, и столько же в Европе", — отметили в АТОР.

В рамках безвизового режима в Азии можно посетить Китай, Вьетнам и Индонезию. Россияне также могут отправиться в страны Ближнего Востока, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, в Африку - Намибия, Сейшелы, ЮАР и в Южную Америку - Бразилия, Аргентина, Колумбия, Венесуэла. В список также входят некоторые направления Океании.

При этом с оформлением визы по прибытию можно отправиться, например, в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или в Египет.

"Однако следует учесть, что для 18 стран (Андорра, Антигуа и Барбуда; Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминика, Доминикана, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Никарагуа, Ниуэ, Острова Кука, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Вануату, Ямайка) безвизовый режим во многом формален", — добавили в ассоциации.

В АТОР пояснили, что в Андорру необходимо ехать через шенгенскую зону, а до многих островных государств Карибского бассейна или Океании долететь без стыковок в визовых странах все равно невозможно.