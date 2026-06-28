Кинолог рассказал, как дать собаке лекарство

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что при лечении собаки важно не заставлять ее принимать препараты насильно, а действовать с хитростью.

Голубев предложил несколько способов дать собаке таблетку: замаскировать ее в еде, превратить процесс в игру или использовать специальный пиллер — шприц без иглы.

Кинолог подчеркнул, что важно не напугать животное и не превратить процесс приема лекарства в подозрительное действие.

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ветеринар может назначить собаке те или иные препараты во время лечения, если собака не хочет их принимать, нужно действовать аккуратно, чтобы не напугать животное, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Очень важно не засовывать таблетку насильно. Особенно если собака знакомится с лекарством впервые. Возможно, первый раз манипуляция закончится успешно. Но уже во второй и третий питомец начнет бояться, возможно, даже проявлять агрессию. И тогда употребление препарата может стать практически невозможным. С самого первого этапа важно действовать с хитростью, превращая процесс в положительный опыт", - сказал Голубев

В качестве одного из способов он предложил замаскировать таблетку в еде. Однако сделать это, как Шурик в фильме "Операция Ы", просто вдавив таблетку в колбасу, не получится. Важно именно засунуть таблетку внутрь какого-то лакомства, например, в мясо или мягкий сыр, слепив котлетку. Также, если лекарство допускается раскрошить, можно смешать его с влажным кормом или йогуртом.

"Но, конечно, такой метод не подойдет, если таблетку нужно принимать натощак или отдельно от еды. Посоветуйтесь с ветеринаром, как лучше", - добавил Голубев.

Кроме того, можно превратить процесс в игру. Если собаковод регулярно хвалит собаку за выполненную команду, выдавая кусочек лакомства, на второй или третий раз незаметно можно дать лакомство с лекарством.

Также можно попробовать выбросить таблетку на пол, как будто случайно, и начать тянуться за ним, стремясь отобрать. Если собака привыкла играть в добывание пищи, которая упала, она может съесть таблетку, полагая, что упало что-то вкусное и ценное.

Помимо этого, можно воспользоваться желатиновыми капсулами-оболочками для препаратов, которые помогают скрыть неприятный запах. С ним будет больше шансов, что питомец не заметит, что он съел, и не станет выплевывать неприятное лекарство.

Тем, кому все же придется прибегать к более грубым методам, кинолог посоветовал не раскрывать пасть силой и не запрокидывать голову, иначе в следующий раз предложить таблетку будет в разы сложнее.

"Попробуйте приобрести специальный пиллер – это шприц без иглы, в который вставляется таблетка или лекарство в жидком виде. Можно сделать вид, будто вы собираетесь чистить зубы собаке: помассировать зубы щеткой, к которой питомец уже привык, а затем оттянуть губу, использовать пиллер и выдавить препарат, быстро закрыв пасть", - предложил он один из вариантов.

После этого следует подуть в нос чтобы спровоцировать глотательный рефлекс. Если он нарушен из-за спазма и питомец пытается отрыгнуть таблетку, можно погладить горло. Все действия нужно проводить уверенно и быстро.