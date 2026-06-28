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В Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 28.06.2026
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14:56 28.06.2026 (обновлено: 15:00 28.06.2026)
В Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета

В Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета компании Aramco

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саудовской Аравии произошло крушение вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco.
  • Погибли по меньшей мере 14 человек, все они — подданные Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное информагентство SPA.
"Вертолет, принадлежащий саудовской компании Aramco, разбился в районе Рас-Танура, погибли все 14 человек, находившиеся на борту", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что все погибшие – подданные Саудовской Аравии.
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Saudi AramcoВ миреСаудовская Аравия
 
 
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