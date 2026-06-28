В Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саудовской Аравии произошло крушение вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco.
- Погибли по меньшей мере 14 человек, все они — подданные Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное информагентство SPA.
"Вертолет, принадлежащий саудовской компании Aramco, разбился в районе Рас-Танура, погибли все 14 человек, находившиеся на борту", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что все погибшие – подданные Саудовской Аравии.