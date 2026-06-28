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В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека - РИА Новости, 28.06.2026
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19:22 28.06.2026 (обновлено: 19:36 28.06.2026)
В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека

В Венесуэле спасатели извлекли 33 человека из-под завалов после землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После землетрясения в Венесуэле спасатели извлекли живыми из-под завалов 33 человека.
  • Дельси Родригес выразила благодарность зарубежным поисково-спасательным командам за помощь.
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего было зафиксировано 430 афтершоков.
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Спасателям после разрушительного землетрясения в Венесуэле удалось извлечь живыми из-под завалов 33 человека, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
«

"Сейчас идут критически важные часы, когда еще можно спасать жизни. Мы, те, кто не участвует непосредственно в этих работах, молимся о том, чтобы удалось найти людей живыми. На сегодняшний день нам удалось спасти 33 человека живыми", - сказала Родригес на встрече с иностранными спасателями, которую транслировал телеканал VTV.

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После этих слов она поблагодарила прибывшие в страну зарубежные поисково-спасательные команды за помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
«
"Каждый спасатель, приехавший в Венесуэлу, каждая собака, которую вы привезли, несут нашей стране послание любви. Венесуэльский народ возлагает на вас большие надежды. Куда бы вы ни прибыли, туда пришла надежда", - сказала Родригес.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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