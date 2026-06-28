В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека

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"Сейчас идут критически важные часы, когда еще можно спасать жизни. Мы, те, кто не участвует непосредственно в этих работах, молимся о том, чтобы удалось найти людей живыми. На сегодняшний день нам удалось спасти 33 человека живыми", - сказала Родригес на встрече с иностранными спасателями, которую транслировал телеканал VTV.