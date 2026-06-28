Рейтинг@Mail.ru
"Холопы исполняют волю": Васильев высказался о демарше против гимнастов - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 28.06.2026
"Холопы исполняют волю": Васильев высказался о демарше против гимнастов

Васильев заявил, что письмо против российских гимнастов вызвано русофобией

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Совместное письмо ряда европейских национальных федераций с требованием запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном является следствием заражения вирусом русофобии, вассалы начали исполнять решение своего хозяина, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (DTB) Торстен Хартман сообщил Sport24, что организация инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран.
Российская гимнастка София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Русофобы в панике: запрет триколора в Румынии обернулся провалом
27 июня, 15:37
«
"Эти федерации должны знать время и место, когда высказывать свои требования. Для этого существует конгресс Международной федерации гимнастики. И они забыли, что если принято решение по российским спортсменкам, то оно мгновенно измениться не может. И такие хотелки - их личное дело. Существует закон, нарушать который никому не позволено. И понятно, кем инспирированы такие конъюнктурные и сиюминутные высказывания, - холопы побежали исполнять волю барина. Они сейчас просто нагнетают нервозность, стараясь оказать давление на нас", - сказал Васильев.
"Несложно догадаться, кто инициировал это заявление - те люди на Западе, кто заражен вирусом русофобии. И дана команда сверху. А здравомыслящие руководители ведь понимают, что изменить решение конгресса нельзя. И абсолютно ничего сейчас не изменится", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз.
Флаги России во время награждения призеров масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Европейские федерации гимнастики начали истерику из-за флага России
Вчера, 20:05
 
Дмитрий ВасильевСпортивная гимнастикаХудожественная гимнастикаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала