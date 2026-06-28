"Холопы исполняют волю": Васильев высказался о демарше против гимнастов

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"Эти федерации должны знать время и место, когда высказывать свои требования. Для этого существует конгресс Международной федерации гимнастики. И они забыли, что если принято решение по российским спортсменкам, то оно мгновенно измениться не может. И такие хотелки - их личное дело. Существует закон, нарушать который никому не позволено. И понятно, кем инспирированы такие конъюнктурные и сиюминутные высказывания, - холопы побежали исполнять волю барина. Они сейчас просто нагнетают нервозность, стараясь оказать давление на нас", - сказал Васильев.