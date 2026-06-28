"Холопы исполняют волю": Васильев высказался о демарше против гимнастов

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Совместное письмо ряда европейских национальных федераций с требованием запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном является следствием заражения вирусом русофобии, вассалы начали исполнять решение своего хозяина, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии (DTB) Торстен Хартман сообщил Sport24, что организация инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран.
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"Эти федерации должны знать время и место, когда высказывать свои требования. Для этого существует конгресс Международной федерации гимнастики. И они забыли, что если принято решение по российским спортсменкам, то оно мгновенно измениться не может. И такие хотелки - их личное дело. Существует закон, нарушать который никому не позволено. И понятно, кем инспирированы такие конъюнктурные и сиюминутные высказывания, - холопы побежали исполнять волю барина. Они сейчас просто нагнетают нервозность, стараясь оказать давление на нас", - сказал Васильев.
"Несложно догадаться, кто инициировал это заявление - те люди на Западе, кто заражен вирусом русофобии. И дана команда сверху. А здравомыслящие руководители ведь понимают, что изменить решение конгресса нельзя. И абсолютно ничего сейчас не изменится", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз.