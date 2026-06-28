Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о неготовности Европы садиться за стол переговоров с Россией и выражают опасения по поводу текущей ситуации.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о неготовности Европы садиться за стол переговоров с Россией.

"Все женщины в ЕС любят конфликты. Между тем Финляндия мирно сосуществовала с Россией/СССР в течение 70 лет без НАТО", — написал один из комментаторов.

"Переговоры позволили бы снизить высокие цены на финские сырьевые товары!" — отметил другой.

"Эта дама в интеллектуальном плане чем-то напоминает мне экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок", — высказался третий.

"Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается", — поделился мнением еще один пользователь.

"Для разговора никогда не рано, но иногда бывает уже слишком поздно", — заключили читатели.

В воскресенье министр иностранных дел Финляндии отметила подготовку к переговорам Евросоюза с Москвой, но заявила, что время для них еще не пришло. Валтонен также утверждает, что сейчас Европе "не время думать" о торговых или политических связях с Россией.