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"Все женщины любят". Слова главы МИД Финляндии о России всполошили Запад - РИА Новости, 28.06.2026
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20:01 28.06.2026 (обновлено: 20:03 28.06.2026)

"Все женщины любят". Слова главы МИД Финляндии о России всполошили Запад

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о неготовности Европы садиться за стол переговоров с Россией и выражают опасения по поводу текущей ситуации.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о неготовности Европы садиться за стол переговоров с Россией.
"Все женщины в ЕС любят конфликты. Между тем Финляндия мирно сосуществовала с Россией/СССР в течение 70 лет без НАТО", — написал один из комментаторов.
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"Переговоры позволили бы снизить высокие цены на финские сырьевые товары!" — отметил другой.
"Эта дама в интеллектуальном плане чем-то напоминает мне экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок", — высказался третий.
"Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Для разговора никогда не рано, но иногда бывает уже слишком поздно", — заключили читатели.
В воскресенье министр иностранных дел Финляндии отметила подготовку к переговорам Евросоюза с Москвой, но заявила, что время для них еще не пришло. Валтонен также утверждает, что сейчас Европе "не время думать" о торговых или политических связях с Россией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Москвой.
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