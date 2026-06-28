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Клирика УПЦ мобилизовали в Винницкой области - РИА Новости, 28.06.2026
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16:56 28.06.2026
Клирика УПЦ мобилизовали в Винницкой области

В Винницкой области мобилизовали протоиерея УПЦ Виталия Карпуся

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Протоиерея Виталия Карпуся мобилизовали в Винницкой области.
  • Протоиерей Виталий Карпусь является юристом епархиального управления УПЦ.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Клирика Украинской православной церкви, протоиерея Виталия Карпуся мобилизовали в Винницкой области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Винницкой епархии сообщили о принудительном задержании сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и отправке в учебный центр клирика УПЦ протоиерея Виталия Карпуся, который также является юристом епархиального управления", — сказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщало о других случаях мобилизации священнослужителей канонической Украинской православной церкви. В июне 2026 года сотрудники ТЦК мобилизовали клирика Хмельницкой епархии УПЦ, протоиерея Андрея Черного, которого после прохождения военно-врачебной комиссии увезли в неизвестном направлении. В мае также сообщалось, что власти Украины исключили УПЦ из перечня религиозных организаций, священнослужители которых могут получить бронь от мобилизации.
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УкраинаВинницкая областьАндрей ЧерныйУкраинская православная церковь
 
 
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