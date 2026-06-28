Клирика УПЦ мобилизовали в Винницкой области

"В Винницкой епархии сообщили о принудительном задержании сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и отправке в учебный центр клирика УПЦ протоиерея Виталия Карпуся, который также является юристом епархиального управления", — сказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости сообщало о других случаях мобилизации священнослужителей канонической Украинской православной церкви. В июне 2026 года сотрудники ТЦК мобилизовали клирика Хмельницкой епархии УПЦ, протоиерея Андрея Черного, которого после прохождения военно-врачебной комиссии увезли в неизвестном направлении. В мае также сообщалось, что власти Украины исключили УПЦ из перечня религиозных организаций, священнослужители которых могут получить бронь от мобилизации.