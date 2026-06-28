МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский режим заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая необходима для зоны безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент назвал задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях создание зоны безопасности вдоль границ.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.