Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территории.
- Территории необходимы для создания зоны безопасности в приграничье.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский режим заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая необходима для зоны безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье", - сказал Путин автору ИС "Вести Павлу Зарубину.
Президент назвал задачей ВС РФ на Сумском и Волчанском направлениях создание зоны безопасности вдоль границ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Путин ранее поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.