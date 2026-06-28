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"Наши мужчины": в Британии впали в панику из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 28.06.2026
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17:00 28.06.2026 (обновлено: 17:44 28.06.2026)
"Наши мужчины": в Британии впали в панику из-за происходящего на Украине

Прауд осудил игнорирование Британией действий сотрудников ТЦК на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иан Прауд заявил, что молчание британских СМИ по поводу действий сотрудников ТЦК на Украине является постыдным.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Молчание британских СМИ по поводу действий сотрудников ТЦК на Украине постыдно, заявил британский дипломат Иан Прауд.
Великобритании бы начались массовые беспорядки, если бы мы так поступали с нашими мужчинами. Однако британские СМИ хранят молчание", — отметил он в соцсети X.
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По мнению эксперта, попустительство действиям сотрудников ТЦК на Украине "ляжет пятном позора на Британию, когда историки будут оглядываться назад и оценивать нашу поддержку этой прокси-войны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров в феврале отмечал, что в стране планируется реформа мобилизации. По его словам, сегодня в общественном сознании военкоматы ассоциируются лишь с коррупцией и безнаказанностью. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая сообщил, что власти хотят переименовать ТЦК в "офисы призыва".
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