Краткий пересказ от РИА ИИ На пункте пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей образовалась огромная очередь.

Более 260 автомобилей ждут въезда на Украину, задержка превышает 12 часов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Огромная очередь образовалась на пункте пропуска на границе Украины с Польшей, сообщил в воскресенье украинский "24 Канал".

"На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей образовалась огромная очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

По данным СМИ, более 260 автомобилей ждут въезда на Украину , задержка превышает 12 часов.

В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" сообщило в воскресенье, что люди вынуждены ждать по 12 часов в аномальную жару.

Издание сообщало 14 июня об огромных очередях из желающих выехать с Украины на пункте пропуска во Львовской области. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщала в своем Telegram-канале, что с 15 июня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд с Украины).