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На границе Украины с Польшей образовалась огромная очередь - РИА Новости, 28.06.2026
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15:27 28.06.2026
На границе Украины с Польшей образовалась огромная очередь

На границе Украины с Польшей скопилось более 260 автомобилей

© Кадр видео из соцсетейОчередь на пункте пропуска с Польшей
Очередь на пункте пропуска с Польшей - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Очередь на пункте пропуска с Польшей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пункте пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей образовалась огромная очередь.
  • Более 260 автомобилей ждут въезда на Украину, задержка превышает 12 часов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Огромная очередь образовалась на пункте пропуска на границе Украины с Польшей, сообщил в воскресенье украинский "24 Канал".
"На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей образовалась огромная очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
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По данным СМИ, более 260 автомобилей ждут въезда на Украину, задержка превышает 12 часов.
В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" сообщило в воскресенье, что люди вынуждены ждать по 12 часов в аномальную жару.
Издание сообщало 14 июня об огромных очередях из желающих выехать с Украины на пункте пропуска во Львовской области. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщала в своем Telegram-канале, что с 15 июня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд с Украины).
Как сообщило ГПСУ со ссылкой на информацию польской стороны, автобусное сообщение не будет прекращаться, однако оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска "Шегини - Медика" будут производиться с задержками. Прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления. В сообщении говорилось, что этот пункт пропуска - один из самых загруженных на украинско-польской границе.
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