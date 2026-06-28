"Мира не будет". Заявление Стубба об Украине вызвало переполох на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что заявления о вступлении Украины в НАТО сводят на нет возможность мирного урегулирования.
- Владимир Путин называл отказ Украины от планов вступления в альянс одной из основ для переговоров с Киевом.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявления о вступлении Украины в НАТО сводят на нет возможность мирного урегулирования, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Стубб утверждает, что Украина станет членом НАТО. Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет. Если им не была бы безразлична Украина, они призывали бы к диалогу с Москвой по вопросам общеевропейской безопасности", — написал он в социальной сети X, комментируя интервью президента Финляндии изданию Politico.
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Во вторник Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
Тогда, на выступлении в МИД в 2024-м, глава государства назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.