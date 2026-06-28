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"Мира не будет". Заявление Стубба об Украине вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 28.06.2026
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13:30 28.06.2026 (обновлено: 14:35 28.06.2026)
"Мира не будет". Заявление Стубба об Украине вызвало переполох на Западе

Диесен: заявления о членстве Украины в НАТО делают мир невозможным

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что заявления о вступлении Украины в НАТО сводят на нет возможность мирного урегулирования.
  • Владимир Путин называл отказ Украины от планов вступления в альянс одной из основ для переговоров с Киевом.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявления о вступлении Украины в НАТО сводят на нет возможность мирного урегулирования, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«

"Стубб утверждает, что Украина станет членом НАТО. Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет. Если им не была бы безразлична Украина, они призывали бы к диалогу с Москвой по вопросам общеевропейской безопасности", — написал он в социальной сети X, комментируя интервью президента Финляндии изданию Politico.

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Во вторник Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
Тогда, на выступлении в МИД в 2024-м, глава государства назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.
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