"Мира не будет". Заявление Стубба об Украине вызвало переполох на Западе

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"Стубб утверждает, что Украина станет членом НАТО. Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет. Если им не была бы безразлична Украина, они призывали бы к диалогу с Москвой по вопросам общеевропейской безопасности", — написал он в социальной сети X, комментируя интервью президента Финляндии изданию Politico.