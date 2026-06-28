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Украина отступила от Христа, заявил войсковой священник - РИА Новости, 28.06.2026
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Украина отступила от Христа, заявил войсковой священник

Священник Аксенов: Украина отступила от Христа и от общей русской истории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войсковой священник группировки войск «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что Украина отступила от Христа, общей русской истории и Победы в Великой Отечественной войне, и потому у страны нет будущего.
  • Священник подчеркнул, что Украина строилась как христианская страна и ее развитие происходило через христианство.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украина отступила от Христа, от русской истории, от Победы в Великой Отечественной войне, и потому будущего у нее быть не может, заявил РИА Новости войсковой священник группировки войск "Днепр" Владимир Аксенов.
"На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна - она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет", - сказал войсковой священнослужитель "Днепра" Владимир Аксенов.
Собеседник агентства пояснил, что Украина, как часть Руси, строилась на христианских принципах и началах.
"Она строилась как христианская страна. Князь Владимир. Развитие науки, культуры, литературы, все происходило через христианство", - подчеркнул священник.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь являются грубейшим нарушением прав человека. Он сравнил происходящее с "расстрелом" и подчеркнул, что мир предпочитает этого не замечать. Путин назвал инициаторов гонений "людьми без рода и племени", которым "ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир АксеновВладимир ПутинУкраинская православная церковь
 
 
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