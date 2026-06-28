Краткий пересказ от РИА ИИ
- Войсковой священник группировки войск «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что Украина отступила от Христа, общей русской истории и Победы в Великой Отечественной войне, и потому у страны нет будущего.
- Священник подчеркнул, что Украина строилась как христианская страна и ее развитие происходило через христианство.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украина отступила от Христа, от русской истории, от Победы в Великой Отечественной войне, и потому будущего у нее быть не может, заявил РИА Новости войсковой священник группировки войск "Днепр" Владимир Аксенов.
"На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна - она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет", - сказал войсковой священнослужитель "Днепра" Владимир Аксенов.
Собеседник агентства пояснил, что Украина, как часть Руси, строилась на христианских принципах и началах.
"Она строилась как христианская страна. Князь Владимир. Развитие науки, культуры, литературы, все происходило через христианство", - подчеркнул священник.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь являются грубейшим нарушением прав человека. Он сравнил происходящее с "расстрелом" и подчеркнул, что мир предпочитает этого не замечать. Путин назвал инициаторов гонений "людьми без рода и племени", которым "ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа".