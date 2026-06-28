"Реальная позиция": в Киеве высказались о призыве к ядерному удару

Краткий пересказ от РИА ИИ Супруга экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что позиция Павелецкой отражает реальную позицию киевского руководства.

Соскин выразил мнение, что некоторые представители украинского руководства не осознают всей опасности ядерного удара.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой о ядерном ударе опасно из-за своего безумия, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Накануне Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".

"Главная проблема заключается не в том, что она (Павелецкая. — Прим. ред.) несет чушь, а то, что это реальная позиция киевского руководства. Кулеба и его жена лишь транслируют его желание, вот что страшно", — сказал он.

По словам эксперта, Павелецкая не осознает всю опасность подхода, где ядерный удар якобы принесет победу одной из сторон конфликта.

"Я не удивлюсь, если (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский спит и видит такое чудовищное развитие событий, поэтому все эти Кулебы, Павелецкие и прочие грамотеи просто не понимают, что такое ядерный взрыв", — заключил он.