Рейтинг@Mail.ru
"Реальная позиция": в Киеве высказались о призыве к ядерному удару - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 28.06.2026 (обновлено: 05:31 28.06.2026)
"Реальная позиция": в Киеве высказались о призыве к ядерному удару

Соскин: слова жены Кулебы о ядерном ударе по Украине опасны в своем безумии

© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что позиция Павелецкой отражает реальную позицию киевского руководства.
  • Соскин выразил мнение, что некоторые представители украинского руководства не осознают всей опасности ядерного удара.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой о ядерном ударе опасно из-за своего безумия, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Накануне Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В США назвали ситуацию вокруг Украины очень опасной
26 июня, 22:06
"Главная проблема заключается не в том, что она (Павелецкая. — Прим. ред.) несет чушь, а то, что это реальная позиция киевского руководства. Кулеба и его жена лишь транслируют его желание, вот что страшно", — сказал он.
По словам эксперта, Павелецкая не осознает всю опасность подхода, где ядерный удар якобы принесет победу одной из сторон конфликта.
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Украинцы в день свадьбы Кулебы напомнили ему о конфликте
28 мая, 01:23
"Я не удивлюсь, если (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский спит и видит такое чудовищное развитие событий, поэтому все эти Кулебы, Павелецкие и прочие грамотеи просто не понимают, что такое ядерный взрыв", — заключил он.
Светлана Павелецкая уже попадала в неловкие ситуации. Так, в декабре прошлого года РИА Новости выяснило, что она использовала тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве. В январе она предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба
12 января, 12:08
 
В миреКиевУкраинаДмитрий КулебаЛеонид КучмаОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала