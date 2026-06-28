Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
- Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что позиция Павелецкой отражает реальную позицию киевского руководства.
- Соскин выразил мнение, что некоторые представители украинского руководства не осознают всей опасности ядерного удара.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светланы Павелецкой о ядерном ударе опасно из-за своего безумия, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Накануне Павелецкая заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что "Киев уже почти победил".
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"Главная проблема заключается не в том, что она (Павелецкая. — Прим. ред.) несет чушь, а то, что это реальная позиция киевского руководства. Кулеба и его жена лишь транслируют его желание, вот что страшно", — сказал он.
По словам эксперта, Павелецкая не осознает всю опасность подхода, где ядерный удар якобы принесет победу одной из сторон конфликта.
"Я не удивлюсь, если (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский спит и видит такое чудовищное развитие событий, поэтому все эти Кулебы, Павелецкие и прочие грамотеи просто не понимают, что такое ядерный взрыв", — заключил он.
Светлана Павелецкая уже попадала в неловкие ситуации. Так, в декабре прошлого года РИА Новости выяснило, что она использовала тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве. В январе она предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.