"Зашли в необратимый период": киевлян предупредили об экстренной ситуации

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава УАВЭ Станислав Игнатьев предупредил о необратимой ситуации с энергетикой в Киеве из-за жары.

В Киеве вводятся системные ограничения для промышленных и бытовых потребителей, включая отключения оборудования подстанций.

Ожидается ограничение подачи электричества бытовым потребителям до пяти часов в вечерние часы, когда потребление энергии на кондиционеры особенно велико.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей, с таким предупреждением выступил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в интервью эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Мы еще трое суток назад зашли в необратимый период для этого лета. Это системные ограничения, как промышленных, так и бытовых потребителей. Мы это уже наблюдали дважды на левом берегу Киева – отключалось оборудование подстанций облэнерго из-за перегрузки и увеличения потребления", — сказал он.

По словам эксперта, Киев ожидают ограничения бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но жара еще держится, и вся надежда остается только на кондиционеры.

"Напомню, что кондиционеры суммарно по всей стране дополнительно прибавляют потребление на уровне 2,3 гигаватта в час", — пожаловался Игнатьев.

В апреле Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК ) Сергей Коваленко призвал жителей Украины готовиться к худшему сценарию в плане отключений электроэнергии летом этого года.