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"Зашли в необратимый период": киевлян предупредили об экстренной ситуации - РИА Новости, 28.06.2026
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01:40 28.06.2026 (обновлено: 02:41 28.06.2026)
"Зашли в необратимый период": киевлян предупредили об экстренной ситуации

Глава УАВЭ Игнатьев: Киев ждут ограничения в подаче энергии из-за жары

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава УАВЭ Станислав Игнатьев предупредил о необратимой ситуации с энергетикой в Киеве из-за жары.
  • В Киеве вводятся системные ограничения для промышленных и бытовых потребителей, включая отключения оборудования подстанций.
  • Ожидается ограничение подачи электричества бытовым потребителям до пяти часов в вечерние часы, когда потребление энергии на кондиционеры особенно велико.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Киеве стала необратимой из-за жары, что грозит массовыми ограничениями для потребителей, с таким предупреждением выступил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в интервью эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Мы еще трое суток назад зашли в необратимый период для этого лета. Это системные ограничения, как промышленных, так и бытовых потребителей. Мы это уже наблюдали дважды на левом берегу Киева – отключалось оборудование подстанций облэнерго из-за перегрузки и увеличения потребления", — сказал он.
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По словам эксперта, Киев ожидают ограничения бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но жара еще держится, и вся надежда остается только на кондиционеры.
"Напомню, что кондиционеры суммарно по всей стране дополнительно прибавляют потребление на уровне 2,3 гигаватта в час", — пожаловался Игнатьев.
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