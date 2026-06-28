Балицкий назвал цель ударов ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Целью ударов ВСУ по Запорожской области является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, заявил Евгений Балицкий.
- Удары наносятся по мирным объектам, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям, рассказал губернатор.
- По его словам, преступления ВСУ не останутся безнаказанными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Целью ударов ВСУ по Запорожской области является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил, что за сутки было зафиксировано не менее 18 атак украинских БПЛА на Запорожскую область, в результате действий ВСУ один мирный житель погиб, шестеро пострадали. Кроме того, противник нанес удары по полям с урожаем злаковых культур, добавил глава региона.
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"Удары наносятся по мирным объектам, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям. Мы видим, что целью бандеровцев является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, нарушение логистики и продовольственной безопасности", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, преступления ВСУ не останутся безнаказанными.
"Мы фиксируем каждое действие противника. Все данные переданы в следственные органы для квалификации этих атак как военных преступлений", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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