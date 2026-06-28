Балицкий назвал цель ударов ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Целью ударов ВСУ по Запорожской области является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, заявил Евгений Балицкий.

Удары наносятся по мирным объектам, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям, рассказал губернатор.

По его словам, преступления ВСУ не останутся безнаказанными.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Целью ударов ВСУ по Запорожской области является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее он сообщил, что за сутки было зафиксировано не менее 18 атак украинских БПЛА на Запорожскую область , в результате действий ВСУ один мирный житель погиб, шестеро пострадали. Кроме того, противник нанес удары по полям с урожаем злаковых культур, добавил глава региона.

« "Удары наносятся по мирным объектам, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям. Мы видим, что целью бандеровцев является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, нарушение логистики и продовольственной безопасности", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, преступления ВСУ не останутся безнаказанными.

"Мы фиксируем каждое действие противника. Все данные переданы в следственные органы для квалификации этих атак как военных преступлений", - подчеркнул губернатор.