США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.

В CENTCOM ранее заявили, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.