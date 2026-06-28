США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.
- Ранее иранский беспилотник атаковал танкер Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.
"ВМС США и истребители ВВС США нанесли сегодня (в воскресенье - ред.) удары по 10 военным целям Ирана в нескольких местах в Ормузском проливе и около него в ответ на иранскую атаку с применением БПЛА по (танкеру - ред.) Kiku", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
CENTCOM сопроводил публикацию видеозаписью ударов.
В CENTCOM ранее заявили, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.