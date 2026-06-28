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ВСУ нанесли удар по Скадовску дронами с зажигательной смесью - РИА Новости, 28.06.2026
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12:07 28.06.2026 (обновлено: 14:13 28.06.2026)
ВСУ нанесли удар по Скадовску дронами с зажигательной смесью

ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Скадовске дронами с зажигательной смесью

© Фото : Александр Дудка/TelegramПоследствия удара ВСУ автобусному парку в Скадовске
Последствия удара ВСУ автобусному парку в Скадовске - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Александр Дудка/Telegram
Последствия удара ВСУ автобусному парку в Скадовске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар дронами по автобусному парку в Скадовске.
  • Для атаки была использована зажигательная смесь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по автобусному парку в Скадовске был нанесен дронами с зажигательной смесью, сообщил глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка.
Как сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо, беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, были уничтожены 14 школьных автобусов.
"Дроны были с зажигательной смесью. Это целенаправленно было сделано так, чтобы это был не взрыв, а именно сожгли школьные автобусы, приспособленные для перевозки детей", - сообщил Дудка в своем Telegram-канале.
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