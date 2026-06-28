ВСУ нанесли удар по Скадовску дронами с зажигательной смесью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар дронами по автобусному парку в Скадовске.
- Для атаки была использована зажигательная смесь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по автобусному парку в Скадовске был нанесен дронами с зажигательной смесью, сообщил глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка.
Как сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо, беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, были уничтожены 14 школьных автобусов.
"Дроны были с зажигательной смесью. Это целенаправленно было сделано так, чтобы это был не взрыв, а именно сожгли школьные автобусы, приспособленные для перевозки детей", - сообщил Дудка в своем Telegram-канале.
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